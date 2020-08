OL – Mercato : 15 M€ pour devancer l’OGC Nice sur une pépite serbe ?

true

Selon un média serbe, l’OL mais également l’OGC Nice auraient flashé sur l’ailier gauche de 17 ans du Partizan Belgrade Filip Stevanovic.

Si l’historique qualification aux dépens de la Juventus Turin (1-0 ; 1-2) en 8es de finale de la Champions League doit beaucoup à son centre de formation, l’OL veut aussi recruter des talents en devenir. Il serait sur le point de finaliser l’arrivée du défenseur central turc Cenk Ozkacar (19 ans) et aurait dans le viseur Filip Stevanovic.

Âgé de 17 ans, cet ailier gauche évolue au Partizan Belgrade. Lancé chez les professionnels il y a un an, il a compilé 9 buts et délivré 3 passes décisives lors de l’exercice écoulé. Il est également international U21. Ses belles statistiques et son talent prometteur ont attiré l’attention de l’OGC Nice.

Mais selon le média serbe Mozzartsport, l’Olympique Lyonnais serait également intéressé. Cependant, il va falloir sortir le carnet de chèques pour convaincre le Partizan de lâcher sa pépite. Les Noir et Blanc attendent 15 M€ et ont déjà repoussé une offre de 12 M€ de l’OGCN. Juninho et Bruno Cheyrou seront-ils plus convaincants que les Aiglons ?