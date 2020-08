OL – Mercato : Amine Gouiri ne garde aucune rancoeur contre Lyon

true

Décisif face au RC Lens avec l’OGC Nice (2-1), Amine Gouiri (20 ans) s’est rappelé au bon souvenir de l’OL qui ne l’a pas retenu au cours du mercato estival.

Alors que l’OL panse encore ses plaies de sa demi-finale de C1 perdue contre le Bayern Munich en Ligue des champions (0-3), Amine Gouiri s’éclate du côté de Nice. Transféré cet été par les Gones, en raison d’un temps de jeu qui semblait voué à l’échec cette saison, l’attaquant de 20 ans a réussi ses grands débuts officiels en inscrivant un joli doublé dimanche contre le RC Lens (2-1).

Cette performance lui permet de prendre la tête des meilleurs buteurs de L1, le PSG et l’OL n’ayant notamment ps encore fait leur entrée en lice en championnat. « C’était ma première titularisation en L1, et je marque mes premiers buts, je suis très content. Je me suis très bien adapté ici, le fait que ce soit une équipe très jeune me facilite les choses, a glissé l’intéressé dans L’Équipe. Comme je partais du côté gauche, je savais que j’aurais des possibilités de rentrer sur mon pied droit, et c’est ce qui s’est passé. Je m’habitue à ce poste, j’y avais joué quand j’étais plus jeune et je prends mes repères. »

« J’ai quand même joué à l’OL »

Justement, Gouiri n’en veut-il pas à l’OL de ne pas avoir assez cru en lui et avoir facilité son départ plus tôt que prévu ? « J’ai quand même joué à l’OL, mais on veut toujours jouer et je suis niçois maintenant. J’espère faire une grosse saison et enchaîner les matches », clame Gouiri sans aucune rancœur. La classe jusqu’au bout.