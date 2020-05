OL – Mercato : Aouar, Dembélé, Garcia… ces maux qui vont plomber l’été

true

Le journaliste Romain Molina estime que les Gones sont plombés à de nombreux niveaux, ce qui va rendre leur recrutement estival très délicat.

Pas d’Europe la saison prochaine, un directeur du recrutement qui file au Stade Rennais, des finances à l’orange à cause de la crise du Covid-19… On ne peut pas dire que la situation soit brillante du côté de l’Olympique Lyonnais. Et pour le journaliste indépendant Romain Molina, les raisons de s’inquiéter d’un déclin sont réelles, comme il l’a expliqué au site olympique-et-lyonnais.com.

« Le mercato estival de l’OL ? Un défenseur central est recherché car Andersen ou Marcelo, l’un des deux, devrait partir. Les dirigeants espèrent faire une ou deux ventes, mais avec tout ce qu’il se passe, c’est assez compliqué. L’OL a des réserves et une gestion saine de ses finances. Le club sera impacté, mais beaucoup moins que les autres. Je ne suis pas trop inquiet. »

« Les départs ? Houssem Aouar a du talent, mais le fait que son frère ait parlé à la terre entière, ça ne va pas aider le joueur. Les clubs ne veulent plus en entendre parler à cause de ça. Moussa Dembélé est un joueur qui est suivi depuis des années par les plus gros clubs anglais. Après, si les deux joueurs venaient à rester, ils ne poseraient pas de problème. La formation ? L’OL reste un choix privilégié pour la formation chez les jeunes, mais plus prioritaire. »

Gérard Houllier, conseiller extérieur du président @JM_Aulas, était l’invité de @barthruzza dans #OLNS : « L’équipe a besoin d’être renforcée mais aussi peut-être d’un renouveau et d’un nouvel élan. Il faudra avoir une équipe avec une envie différente. »https://t.co/WltnAYhO7A — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2020

« Beaucoup de choses, comme le travail des agents, Rudi Garcia en tant que coach, font que l’OL se retrouve à la croisée des chemins sur la formation. Dans le milieu des recruteurs, ils te diront que le niveau a baissé. Quand je vois l’ambition d’un club comme l’OL, qui a tout pour réussir… et quand tu regardes les gens qui occupent actuellement les postes clés, c’est aberrant. À Lyon, il faut être dans la flatterie aujourd’hui. »