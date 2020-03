OL – Mercato : Aulas a repoussé un intérêt du FC Barcelone l’été dernier

true

Estimant que le FC Barcelone n’était pas assez généreux dans ses offres, Jean-Michel Aulas (OL) avait refusé de vendre Tanguy Ndombélé au Barça l’été dernier.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a réalisé l’une des plus belles ventes de son histoire en cédant Tanguy Ndombélé (23 ans) à Tottenham pour un peu plus de 60 M€. Mais l’international tricolore (6 capes) aurait pu tout aussi bien atterrir dans un autre grand club et dans un autre championnat.

La porte du Barça s’est fermée à Ndombélé… à cause d’Umtiti

En effet, « Mundo Deportivo » nous apprend que Jean-Michel Aulas a refusé de négocier avec le FC Barcelone quand le club catalan s’est présenté pour accueillir l’ancien Amiénois. La raison de cette posture étonnante ? Le président de l’OL ne voulait pas se retrouver dans le même cas de figure qu’en juillet 2016 où, du fait de la volonté de son joueur, JMA avait été contraint de faire un gros cadeau au Barça en lui cédant Samuel Umtiti pour 25 M€ alors qu’il avait reçu plusieurs enchères supérieures.

Pour Tanguy Ndombélé, Jean-Michel Aulas a donc immédiatement fixé sa priorité sur une vente en Premier League afin de toucher un plus gros chèque. Néanmoins, entre le Barça et Ndombélé, l’histoire n’est pas encore fini. Auteur d’une saison en demi-teinte chez les Spurs, le milieu de terrain fait toujours l’objet d’un intérêt des Blaugranas un an plus tard…