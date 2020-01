OL – Mercato : Aulas aurait un plan pour remplir les caisses sans s’affaiblir

true

Mois de janvier animé pour l’Olympique Lyonnais, qui s’est mis en quête d’un attaquant et d’un latéral droit. Et plus si affinité car il faut aussi remplacer Jeff Reine-Adelaïde. Même si les Gones bénéficient d’un trésor de guerre pour faire leurs courses, il va falloir dégager des liquidités.

Pour aider Jean-Michel Aulas, le journaliste Bilel Ghazi a une idée : « Un départ cet hiver de Tousart reste très peu probable. Notamment parce que l’éventuelle piste prioritaire pour le remplacer est très compliquée (Jean-Michaël Seri). Mais l’hypothèse d’un transfert cet été acté dès cet hiver n’est pas à écarter ».

« Elle pourrait même arranger toutes les parties. Si l’OL acte un départ de Tousart dès cet hiver tout en le conservant pour la deuxième partie de saison, cela lui offrait une manne financière plus importante dans sa quête prioritaire d’un renfort offensif. »