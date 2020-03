OL – Mercato : Aulas envoie un Lyonnais au Real Madrid ou au Barça !

true

N’en déplaise au Stade Rennais, Florian Maurice aurait plus de chance de signer au Real Madrid ou au FC Barcelone qu’en Bretagne. Foi de Jean-Michel Aulas à l’OL.

L’arrivée de Nicolas Holveck à la tête du Stade Rennais va sans doute causer un effet domino au sein du club breton. La première mission du président exécutif du SRFC sera de dénicher la perle rare au poste de directeur sportif.

On le sait, le plan B se nomme Florian Maurice, mais le président de l’OL Jean-Michel Aulas ne veut absolument pas se séparer de son homme fort du recrutement malgré l’émergence de Juninho. Au pire, l’homme fort des Gones l’imagine rebondir au Real Madrid ou au FC Barcelone le plus tard possible !

« J’apprécie tellement Florian Maurice, et il fait tellement partie de l’histoire de l’Olympique Lyonnais, que je n’imagine même pas qu’il puisse partir dans un autre club français, estime JMA dans L’Équipe. J’ai aussi appris à comprendre les autres. Et même si je ne l’imagine pas partir un jour, s’il doit partir un jour, j’imagine qu’il partira à Barcelone ou au Real Madrid. Mais si j’étais à sa place, je resterais dans l’histoire lyonnaise car, à un moment ou à un autre, elle arrivera au plus haut. Après, chacun a le droit de vouloir recruter les meilleurs et il en fait partie. »