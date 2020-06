OL – Mercato : Aulas garde de gros moyens malgré la crise sanitaire

true

Grâce à son modèle économique vertueux, l’OL souffre moins que les autres de la crise du Covid-19.

Si l’arrêt de la saison 2019-20 a été très préjudiciable sur le plan sportif pour l’Olympique Lyonnais, seulement 7e de Ligue 1 et hors de places européennes, le contrecoup économique ne sera pas aussi terrible que prévu pour le club de Jean-Michel Aulas. Bien sûr, quelques grosses ventes concernant Houssem Aouar et Moussa Dembélé sont possibles à Lyon, tout comme le départ de Memphis Depay à un an de la fin de son contrat (sous réserve qu’il ne prolonge pas) mais ces départs ne correspondent pas à une nécessité économique.

L’OL aurait passé les 100 M€ d’excédent sans le Covid-19

En effet, « France Football » lève le voile sur les finances de l’OL. Des finances qui étaient largement dans le vert avant la crise du Covid-19. Sortant déjà d’un exercice 2018-19 avec un excédent d’exploitation de 77 M€, l’OL – qui a signé un gros contrat de sponsoring avec Emirates (25 M€ par an) – tablait sur un excédent dépassant les 100 M€ sur la saison en cours. Des projections qui ont été abîmés par la crise sanitaire mais qui laissaient quand même à l’OL quelques moyens.

Ces bons comptes sont aussi la raison pour laquelle Lyon a pris le risque de finaliser la signature de Karl Toko-Ekambi pour 11,5 M€. Un transfert en provenance de Villarreal qui n’était pas automatique si l’OL manquait l’Europe cette saison mais qui a été validé par le board après les débuts satisfaisants du Camerounais.