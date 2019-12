OL – Mercato : Aulas met une limite au recrutement de janvier

true

Le président de l’OL Jean-Michel Aulas a donné un feu pas totalement vert à son directeur sportif, Juninho, et son entraîneur, Rudi Garcia, pour recruter au mercato hivernal.

L’OL ne restera pas les bras croisés au mercato hivernal. Comme le pressentait Juninho il y dix jours, Jean-Michel Aulas va sortir le chéquier pour recruter en janvier 2020. Cela ne veut pas dire qu’il fera tout et n’importe quoi pour satisfaire Rudi Garcia.

Aulas ne veut pas obstruer l’avenir de ses pépites

« Les besoins sont ceux que définissent Juninho et Rudi Garcia. Ils sont liés évidemment à certaines insuffisances remarquées durant la première partie du championnat mais aussi à ces blessures. Avec un point parce que je vois fleurir des dizaines de noms qui sont impossibles à attirer, a précisé Aulas au micro d’OL TV. On a à faire des choix avec l’envie de trouver un certain nombre de joueurs complémentaires. Mais il ne faut pas empêcher un certain nombre de jeunes joueurs issus de l’Académie de pouvoir s’exprimer. On a vu Melvin Bard ou le jeune Maxence Caqueret, qui ont bien réussi. On a vu aussi Rayan Cherki. Il ne faut pas tomber dans cette phobie de vouloir absolument recruter. »

Le président de l’OL a poursuivi son argumentaire en donnant des exemples précis. « On a vu Maxwel Cornet jouer de manière excellente au poste d’arrière-gauche. Alors est-ce qu’il faut remplacer immédiatement sur ce poste-là ou plutôt attendre ? C’est un sujet qui est complexe, a-t-il calmé. On va faire ce que l’on a à faire, on va trouver des plus-values certaines et c’est dans cette hypothèse-là que des joueurs nouveaux seront recrutés. Florian Maurice y travaille d’ores et déjà de manière permanente. Tous les gens qui travaillent avec lui supervisent un certain nombre de matches déjà maintenant. »