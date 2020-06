OL – Mercato : Aulas sur le point de perdre une bataille qui lui tient à cœur

true

Le jeune défenseur Pierre Kalulu devrait signer son premier contrat professionnel avec l’AC Milan et non son club formateur, l’OL.

En conférence de presse mercredi dernier, Juninho avait fait part de son optimisme concernant la signature d’un premier contrat pro avec l’OL de Pierre Kalulu, défenseur formé au club : « On discute avec lui. On espère qu’il va prendre sa décision cette semaine et qu’elle sera en notre faveur. C’est un jeune qui a été formé en défense centrale mais qui peut aussi jouer arrière droit ».

Le directeur sportif brésilien avait expliqué que, s’il signait, Kalulu serait utilisé en tant que latéral droit. Il s’était alors fait reprendre par Rudi Garcia, qui avait déclaré vouloir aussi le voir en défenseur central. Est-ce cette hésitation qui a convaincu le jeune homme de répondre favorablement aux sirènes étrangères ?

Toujours est-il que ce samedi, le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce que Pierre Kalulu est attendu lundi à Milan pour y signer son contrat. C’est la légende rossonera Paolo Maldini qui a mené ce dossier à bien. Et entraîné de fait un nouveau revers pour Jean-Michel Aulas, qui les cumule en cette fin de printemps…