OL – Mercato : Aulas veut jouer un autre vilain tour à Eyraud (OM)

Les Gones sont sur le point de recruter un jeune que l’OM a viré de son centre de formation en janvier dernier en raison de problèmes extrasportifs.

Alors qu’ils ne cessent de s’écharper lors des réunions de la Ligue, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud vont aussi croiser le fer cet été sur le marché des transferts. Et a priori, le président de l’OL devrait, une fois de plus, partir avec une longueur d’avance sur son homologue marseillais.

En effet, le site Actufoot assure que les Gones sont sur le point de recruter Brice Volget, défenseur de 17 ans que l’Olympique de Marseille a viré de son centre de formation en janvier pour raisons extra-sportives. L’OGC Nice, Montpellier et Auxerre sont également sur les rangs mais l’OL aurait une longueur d’avance.

Une convention d’un an est dans les tuyaux, avec possibilité de la transformer en contrat stagiaire si tout se passe bien. Une première pique de JMA à l’encontre de sa cible (victime ?) favorite…