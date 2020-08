OL – Mercato : Bielsa prêt à s’attaquer au porte-bonheur des Gones ?

true

Le parcours remarquable de l’OL en Ligue des champions a forcément permis à certains joueurs lyonnais de se mettre en valeur.

Sitôt l’OL éliminé par le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions (0-3), Rudi Garcia se montrait assez lucide sur la suite des événements et notamment le Mercato. « Ce que je peux dire c’est qu’avec le parcours qu’on a fait, il y a des joueurs qui sont mis en lumière. Ca c’est certain », assurait le coach lyonnais.

Si Juninho a cité les noms de Houssem Aouar et Moussa Dembélé comme ceux qui devraient être particulièrement convoité, d’autres se sont mis en évidence. Et notamment Maxwel Cornet, le fameu porte-bonheur contre Manchester City qui a montré des dispositions de plus en plus assurées pour évoluer à son poste de piston gauche.

Ces performances n’ont visiblement pas échappé à un certain Marcelo Bielsa. Selon le journaliste Manu Lonjon, « Leeds serait venu aux renseignements concernant la situation de Maxwel Cornet ». Une première prise de contact alors que la position lyonnaise concernant l’attaquant revonverti latéral n’est pas encore claire…