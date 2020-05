OL – Mercato : Bruno Cheyrou creuse une première piste très risquée

true

Dans les petits papiers de Bruno Cheyrou pour renforcer la défense de l’OL au mercato, Mamadou Sakho (Crystal Palace, 30 ans) ne serait pas une bonne recrue. Foi de Willy Sagnol.

L’OL doit renforcer sa défense avec des joueurs de caractère. À peine arrivé à la cellule recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou a annoncé la couleur cette semaine.

L’ancien milieu de terrain du FC Nantes n’a pas tardé à lancer sa première piste en la personne de Mamadou Sakho. À 30 ans, l’international tricolore sort d’une saison honnête à Crystal Palace mais il ne serait pas une excellente recrue à en croire l’opinion de Willy Sagnol.

« Avec Sakho, je crois qu’il y a beaucoup de risques »

« Quand un club anglais laisse partir un joueur qui a juste 30 ans, ce n’est pas bon signe, a estimé Sagnol au micro de RMC Sport. Sur le plan du caractère, oui je pense qu’il peut en apporter beaucoup à cette équipe. Le manque de caractère, c’est un mal récurrent à Lyon depuis trois ou quatre ans. Mais il ne pourra l’amener que s’il joue et s’il n’est pas régulièrement blessé (…) Quand on fait un gros transfert en terme de prix et de salaire, il faut réduire les risques d’erreur pour les clubs français. Là, je crois qu’il y a beaucoup de risques. »