OL – Mercato : Bruno Guimaraes, pourquoi il faut (encore) attendre

Pas encore arrivé, mais déjà dans toutes les têtes. Et notamment celles des supporters de l’OL qui, ces derniers jours, se sont félicités de l’attitude de leurs dirigeants lors du mercato d’hiver. Car après les blessures longue durée de Depay et de Reine-Adélaïde, le club lyonnais est allé chercher plusieurs éléments, dont un certain Bruno Guimaraes.

Le milieu de terrain brésilien, considéré par certains comme une véritable pépite, n’est toutefois pas encore arrivé à Lyon. Et pour cause. Guimaraes est aujourd’hui engagé dans le tournoi pré-olympique avec la sélection brésilienne des moins de 23 ans, dont il est le capitaine. Tournoi qui se déroule en Colombie et qui ne s’achèvera que dimanche prochain.

Probable dès lors que l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense attende la venue du RC Strasbourg le 16 février prochain pour effectuer ses grands débuts. Guimaraes aura alors manqué Amiens, le PSG et le quart de finale de Coupe de France face à l’OM en milieu de semaine prochaine.