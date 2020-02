OL – Mercato : Bruno Guimaraes pourrait faire une première victime au milieu

true

Rudi Garcia affirme qu’il comptera sur Thiago Mendes contre vents et marées. Cela n’a pas empêché l’entraîneur de l’OL de lui en demander plus après la large victoire contre le Toulouse FC fin janvier (3-0).

Garcia l’a dans le collimateur

« Il n’a pas fait une bonne première période, c’est sûr, avait-il alors souligné. Tactiquement, il a déjoué. Une fois qu’il a compris, ça a été bien meilleur car il est l’un des plus doués de nos milieux. Mais encore faut-il qu’il mette en application les choses qu’on lui demande. À partir du moment où il est mal positionné, ça ne va pas. Il a quand même fait des bons matches, mais on attend de la constance et de la régularité. Alors il a besoin d’être secoué et on le fait. »

Mendes trop neutre dans le jeu de l’OL

La prestation à contretemps de Mendes (27 ans) face au Téfécé n’est pas isolée. Le Brésilien affiche une trop grande neutralité depuis son arrivée à l’OL l’été dernier : il ne rayonne pas sur la récupération, pas plus que sur l’organisation des attaques. Du coup, l’ancien milieu du LOSC pourrait être déclassé sous peu. « Garcia pensait avoir trouvé son trio du milieu avec Aouar, Caqueret et Mendes. Son jugement pourrait évoluer s’il ne hausse pas son niveau alors que Bruno Guimaraes va bientôt débarquer », sous-entend L’Équipe.