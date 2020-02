OL – Mercato : Bruno Guimaraes reçoit déjà un soutien appuyé dans le vestiaire

true

Ce jeudi matin, l’OL a enfin eu l’occasion de présenter Bruno Guimaraes, jeune milieu brésilien qui a signé pour 20 millions d’euros cet hiver. Les Gones ont pu faire connaissance avec celui qui était retenu jusqu’à présent avec le Brésil Olympiques.

Une chose est sûre, Bruno Guimaraes sait qu’il pourra compter sur le soutien d’un compatriote en la personne de Jean Lucas. Le milieu lyonnais, arrivé l’été dernier à Lyon, espère le début d’une belle collaboration avec cet « excellent joueur qui va beaucoup aider l’équipe », comme il l’a confié à Fox Sports.

Dans des propos relayés par FootMercato, le jeune Brésilien a également confié son espoir que leur entente sur le terrain arrivera « naturellement au fil des jours ».

Par( ailleurs, Jean Lucas est revenu sur les coulisses de son arrivée, et notamment l’importance de Juninho dans le dossier. « Quand j’ai appris l’intérêt de Lyon, Juninho m’a téléphoné et j’en étais presque effrayé. J’ai demandé : qui est-ce ? et il m’a répondu : c’est Juninho. Je n’arrivais pas à croire que je parlais avec lui. Pour moi, c’était le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. il a continué en me disant qu’il me suivait depuis une certain temps, qu’il m’appréciait et qu’il me voulait à Lyon. Donc je suis venu en France et je suis très heureux », a assuré Jean Lucas.