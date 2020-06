OL – Mercato : Casillas vend la mèche, un joueur du FC Porto est suivi par Lyon !

true

Selon l’ancienne gloire Iker Casillas, le milieu brésilien Otavio (FC Porto, 25 ans) intéresse du beau monde… Dont l’OL.

Si l’Olympique Lyonnais cherche plutôt un défenseur central de caractère, cela n’empêche pas les rumeurs de fleurir. Il y a quelques jours, à l’occasion d’un message sur Instagram, Iker Casillas avait mis les Gones parmi les courtisans pour son ami Otavio (25 ans), milieu de terrain du FC Porto. Un joueur qui, selon l’ancien gardien du Real Madrid, plaisait aussi à Naples et au FC Séville.

L’agent d’Otavio calme le jeu

Une sortie qui a poussé Evandro Schmidt, l’agent d’Otavio, à réagir à la rumeur sur « O Jogo ». «Je n’ai eu aucun contact personnel avec les clubs mentionnés par Iker sur sa publication», a-t-il assuré, reconnaissant que des clubs s’étaient quand même renseignés sur la situation de son poulain, en fin de contrat en juin 2021.

Baladé à plusieurs postes du milieu cette saison chez les Dragons, Otavio ne serait pas contre un départ cet été mais il a d’autres préoccupations pour l’instant : «Il est bien revenu après la pause forcée liée à la pandémie, il assume son statut de joueur important dans l’équipe, capable de jouer dans plusieurs positions. Aujourd’hui, Otavio est un joueur complet. Ça ne passe pas inaperçu sur le marché européen. Pour l’instant, Otavio est concentré sur la fin de saison et la lutte pour le titre. On verra plus tard ce qui arrivera». Message passé.