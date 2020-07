OL – Mercato : Cheyrou se démène pour offrir nouvelles recrues à Garcia

true

Remplaçant de Florian Maurice au recrutement de l’Olympique Lyonnais depuis cet été, Bruno Cheyrou n’entend pas rester les bras croisés au mercato.

L’OL a réagi. Samedi, les hommes de Rudi Garcia ont corrigé leur défaite inaugurale dans le Trophée Veolia contre les Glasgow Rangers (0-2) en dominant le Celtic (2-1).

« On doit être plus tueurs, mais il y a plein de satisfactions. Le système est un peu hybride, on a parfois relancé à 4. Il faut qu’on trouve les bonnes distances, mais ça peut faire mal à l’adversaire d’avoir ce système caméléon », a réagi Rudi Garcia en donnant des points au revenant Thiago Mendes.

Cheyrou n’aura aucune excuse

En coulisses, Bruno Cheyrou s’est mis au diapason et tente de recruter des joueurs susceptibles d’entrer dans le nouveau système du coach de l’OL. « Il y a du travail mais aussi de belles choses à accomplir, a observé le directeur sportif des Gones sur Canal+. On travaille pour que l’équipe soit plus forte la saison prochaine. Même si la période est compliquée, on ne veut pas d’excuse. »