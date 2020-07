OL – Mercato : Depay a une autre priorité que la quête d’un nouveau club

true

Memphis Depay, l’attaquant de l’OL, est cité comme un partant potentiel durant l’été. Mais pour le moment, il a d’autres choses en tête.

L’un des gros enjeux de la préparation estivale de l’OL est la capacité de récupération de Memphis Depay. Remis d’une rupture des ligaments croisés, l’attaquant lyonnais espère retrouver au plus vite son meilleur niveau. Face au Celtic, l’attaquant lyonnais s’est d’ailleurs mis en évidence avec un match abouti qui a de quoi rassurer.

Alors que certains bruits évoquaient un Memphis Depay soucieux de rapidement briller pour envisager pourquoi pas une destination prestigieuse par la suite, l’attaquant lyonnais a clairement établi ses priorités. Avec l’affrontement face à la Juventus en point de mire. « J’ai joué mon premier match il y a trois semaines, je travaille dur. Au départ, je visais l’Euro mais il a été annulé. Désormais, je travaille beaucoup pour les play-offs de la C1 », a expliqué le joueur dans des propos relayés par FootMercato.

Par ailleurs, le Lyonnais a estimé qu’il avait encore beaucoup de travail sur le plan physique. « Je suis très fatigué. Après 6 mois sans jouer j’ai besoin de jouer des matches pour revenir en forme. On a bien rebondi par rapport à notre défaite (contre les Glasgow Rangers 0-2), on a gagné mais on sait qu’on doit encore faire mieux », a conclu Depay.