OL – Mercato : Daniel Riolo remet en cause l’attractivité de Lyon

Le mercato hivernal en cours devrait être animé du côté de l’OL. Si l’on en croit les dirigeants lyonnais, quatre voire cinq recrues devraient arriver chez les Gones cet hiver. Pourtant, Daniel Riolo doute fortement de la capacité de l’OL à attirer des joueurs capables de l’aider à se relever en Ligue 1 et à faire l’exploit en Ligue des Champions. Le consultant pour RMC a poussé un coup de gueule dans « l’After Foot » au sujet du mercato lyonnais.

« Gedson Fernandes ou pas, à la limite, on s’en fout. Mais le problème, c’est qu’aujourd’hui, Lyon, qui est notre deuxième plus gros club, qui a un énorme budget, n’est plus capable d’attirer de joueurs, à partir du moment où il y a un concurrent en face… Ok, ils ont fait Andersen l’été dernier, mais ils ont aligné une somme incroyable qu’aucun autre club n’avait envie de mettre pour ce joueur-là. L’OL ne sait plus quoi faire sur le marché des transferts… Et ne pas pouvoir rivaliser avec un club très modeste de Premier League, c’est terrible. Lyon n’a plus aucun pouvoir attractif. Draxler ? Il aurait fait quoi à Lyon ? Gameiro ? Il est en Liga. À Valence, la passion du foot est meilleure, le club est meilleur. En gros, pour qu’un joueur comme ça revienne en L1, ce ne sera pas grâce au foot, mais plutôt à la famille, comme Koscielny à Bordeaux… C’est ça le niveau de notre L1 », a-t-il affirmé dans l’After Foot.

OL : Lyon fait pitié sur le mercato, Daniel Riolo est blasé https://t.co/K6XaserBeC pic.twitter.com/Q5WA8BBbPP — FootRadio.com (@FootRadio_com) January 4, 2020

(Propos retranscrits par footradio.com)