OL – Mercato : Dembélé, Depay, Aouar… Juninho fait le tour des dossiers chauds

Le directeur sportif lyonnais a profité de la présentation de Tino Kadewere pour évoquer les possibles ventes de joueurs majeurs.

La présentation de Tino Kadewere a été l’occasion pour Jean-Michel Aulas et Juninho de faire le tour de l’actualité de l’OL. Le président a évidemment évoqué la reprise du championnat, son cheval de bataille, alors que le directeur sportif a parlédes transferts à venir. Notamment ceux de Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Memphis Depay, qui ne manquent pas d’inquiéter les supporters.

« Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l’équipe avec un profil différent. Houssem est formé à la maison. Il nous apporte la touche technique. On va analyser les offres. Moussa a une marge de progression. Il marque des buts. Si on perd deux joueurs de ce niveau, on aimerait les remplacer par des joueurs du même niveau. »

« Défensivement, on discute avec Pierre Kalulu pour la signature de son premier contrat professionnel. On espère une réponse favorable cette semaine. On a trois arrières droit. Léo Dubois a joué plus de matches. On va discuter avec Kenny Tete et Rafael. On sera ouvert à un départ. »

« Memphis (Depay), on savait que cela allait être un défi. On a discuté pour une prolongation. On a envie qu’il reste. Memphis est devenu un vrai leader avant sa blessure. Il a fait beaucoup d’efforts pour récupérer. Il va faire sa préparation pour jouer. On ne sait pas si on va arriver à le faire prolonger. Je pense qu’il sera prêt pour jouer contre la Juventus. »