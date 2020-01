OL – Mercato : Dembélé, Tousart, des offres démentielles en préparation ?

true

Le Mercato d’hiver est en train d’agiter la vie de l’OL. Dernières rumeurs en date, celles qui concernent Lucas Tousart et Moussa Dembélé.

Depuis les blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde, avant la trêve hivernale, il était une évidence que l’OL allait être actif lors de ce mercato d’hiver. Dans le sens des arrivées, bien entendu, mais pas nécessairement dans celui des départs. Et pourtant.

Depuis quelques jours, l’insistance du Hertha Berlin pour Lucas Tousart est sortie dans la presse. 10, 15, 20 millions d’euros, les propositions du club allemand seraient à chaque fois plus importantes. Sans que l’on sache si le joueur souhaite bel et bien quitter la Ligue 1 cet hiver. En attendant, et c’est footmercato qui l’assure, la direction du club lyonnais aurait déjà tranché : Tousart quittera l’OL aux environs d’un montant de 30 millions d’euros.

Autre sujet, et non des moindres, une fois encore évoqué par footmercato, Moussa Dembélé. L’attaquant, on le sait, ne manque pas de courtisans, ni de soutiens au sein même de son club puisque Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a déjà assuré qu’il ne partirait pas cet hiver. Seul souci, Manchester United, qui aurait supervisé Dembélé en Coupe de France face au FC Nantes, s’apprêterait à formuler une offre de 50 millions hors bonus !

La fin du mercato d’hiver devrait être agitée du côté de l’OL. dans le sens des arrivées, comme des départs…