OL – Mercato : Dembélé, un nouvel attaquant… Rudi Garcia fait le point

12e de L1, qualifié pour les 8es de finale, avec un choc à venir contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, l’OL a vécu une première partie de saison contrastée, marquée par un changement de coach, des soucis avec ses Ultras et les blessures, en décembre, de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, qui seront absents jusqu’à la de la saison. Une situation qui incite le club à recruter au Mercato, une volonté confirmée par Rudi Garcia.

16 days after surgery 🙏🏽 pic.twitter.com/XX9YDfZ178 — Memphis Depay (@Memphis) January 5, 2020

« La priorité, c’est de prendre un joueur offensif, a expliqué le coach de l’OL. Maxence Caqueret et Jean Lucas ont montré qu’on pouvait compter sur eux, donc il y a moins d’urgence dans ce secteur-là. Si on a des opportunités, il faudra les saisir. Sinon il faudra faire avec. »

Et à Garcia d’évoquer le cas de Moussa Dembélé, convoité par Chelsea. « Moussa Dembélé ? Ça parlait beaucoup de lui, mais il a démontré sur le terrain qu’il était capable de faire gagner l’équipe. Il faut qu’il continue comme ça. Aujourd’hui, il y a trop d’absents pour laisser partir des joueurs. On le sait depuis longtemps en interne. Juni et Flo Maurice me tiennent au courant. On est voisins de bureau, on se parle tous les jours. Il n’y a pas de problème par rapport à ça ».