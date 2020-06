OL – Mercato : Depay a pris une recrue très attendue sous son aile

true

De retour de blessure après plusieurs mois sur le flanc, Memphis Depay a déjà pris en main Tino Kadewere (24 ans), fraîchement débarqué à l’OL cet été.

Souvent taxé de joueur extravagant et difficile à gérer dans un vestiaire, Memphis Depay a pris une autre dimension depuis la saison écoulée. Toujours aussi chirurgical, le capitaine de l’OL (26 ans) a franchi un palier lorsque Rudi Garcia lui a remis le brassard. Las, l’international néerlandais a vu ce bel élan coupé en raison d’une grave blessure au genou.

Depuis, Depay va beaucoup mieux et a repris l’entraînement des Gones. Son retour au premier plan lui a même permis de prendre sous son aile un certain Tino Kadewere, tout juste arrivé à l’OL en provenance du Havre en L2. « J’apprends beaucoup de ces gars, particulièrement de Memphis, a glissé le meilleur buteur de L2 au Daily Mail. C’est un bon leader. Il m’a posé des questions sur ma carrière, et me pousse à travailler plus dur. Tout le monde me fait me sentir à la maison et me donne confiance. »

Juninho a déjà briefé Kadewere

Autre sujet évoqué par Kadewere : le possible départ de Moussa Dembélé au mercato, ce qui pourrait accélérer son intégration en attaque. « Oui il y a des rumeurs autour de lui, mais je n’y pense pas. Je suis là pour faire mon boulot et me concentrer sur le terrain, ce qui se passe en dehors, je ne m’y intéresse pas, a poursuivi l’attaquant de 24 ans. Le jour de ma signature, Juninho m’a dit de ne pas m’inquiéter, qu’il savait que j’avais la possibilité de bien faire ici, et qu’il croyait en moi. Il m’a demandé de continuer à être moi-même et que tout irait bien. »