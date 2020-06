OL – Mercato : deux clubs débarquent sur le dossier Diego Godin !

Comme révélé il y a quelques jours par « RMC », l’Olympique Lyonnais s’est renseigné sur le défenseur de l’Inter Milan Diego Godin (34 ans), un défenseur de caractère qui correspond parfaitement au profil recherché par Rudi Garcia. Toutefois, comme l’a fait savoir le média sur son site internet, les émoluments de l’Uruguayen (6 M€ par an en Italie) sont un frein considérable à cette piste.

Le journaliste italien Nicolo Schira (« La Gazzetta dello Sport ») donne de plus amples informations sur le dossier sur son compte Twitter. Oui, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid est potentiellement sur le départ, poussé vers la sortie par Antonio Conte, mais l’OL n’est pas le seul club réceptif à son profil et bloqué par le salaire astronomique du défenseur.

En effet, Tottenham serait également sur les rangs. Tout comme l’Inter Miami de David Beckham, désireux de l’attirer en MLS. Pour l’instant, Diego Godin privilégierait toutefois un rebond en Europe mais le natif de Rosario, sous contrat jusqu’en juin 2022 en Italie, acceptera-t-il de revoir ses prétentions à la baisse pour rejoindre l’un de ses courtisans ?

Diego #Godin could leave #Inter at the end of the season. Conte wants a left centre-back. #OlympiqueLyon and #Tottenham are looking him, but his wages is too much (€6M a year until 2022). #InterMiami are interested in him, but Godin prefers stay in Europe. #transfers #THFC #OL

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2020