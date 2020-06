OL – Mercato : entre Ronaldo et Guardiola, Aouar a fait son choix

true

Courtisé par les champions d’Italie et le club de Pep Guardiola, le milieu offensif de l’OL privilégierait les Bianconeri.

Cet été, même si Jean-Michel Aulas a assuré que son club avait les ressources nécessaires pour surmonter la crise du Covid-19, l’Olympique Lyonnais devra vendre un ou deux joueurs. Parmi les éléments les plus bankables figure Houssem Aouar, courtisé par plusieurs grands clubs européens.

Si Liverpool s’est retiré de la course, il restait encore Manchester City et la Juventus Turin parmi les clubs les plus pressants. A partir du moment où l’un des deux était prêt à mettre les 50 M€ attendus par Jean-Michel Aulas, le dernier mot revenait au milieu offensif formé chez les septuples champions de France.

Eh bien, Aouar aurait fait son choix. Le journaliste italien Mirko Di Natale a expliqué sur Radio Bianconera : « La Juventus n’a pas encore fait parvenir une offre officielle à Lyon pour Houssem Aouar mais j’ai eu la confirmation que le milieu français aimerait jouer en Italie ».