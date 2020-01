OL – Mercato : fin officielle de la piste Gedson Fernandes

Un milieu de terrain n’est pas forcément la priorité des dirigeants de l’OL sur ce mercato. Tant mieux, puisque Tottenham a officialisé l’arrivée de Gedson Fernandes, prêté 18 mois par le Benfica Lisbonne. Le milieu de terrain international portugais était notamment sur les tablettes de l’OL, tout comme Steven N’Zonzi. Également international, Fernandes, champion d’Europe des U17 en 2016, a représenté le Portugal dans toutes les catégories d’âge, à partir des U15, avant de rejoindre les A en 2018 (2 sélections).

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020