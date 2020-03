OL – Mercato : Florian Maurice aurait recalé le Stade Rennais

true

Ces derniers jours, le nom de Florian Maurice (OL) a beaucoup circulé pour prendre le poste de responsable de la cellule de recrutement du Stade Rennais. Il se murmurait que l’ancien attaquant pourrait même débarquer rapidement avec Nicolas Holveck (ex-AS Monaco et futur directeur sportif) et que la famille Pinaut était disposée à de gros efforts financiers pour le débaucher.

Sur « RMC Sport » hier soir, Jean-Michel Aulas avait réagi à cette rumeur, ne s’attendant pas au départ de son chef scout : « Il s’entend très bien avec Juninho. Il est dans le club depuis des années. Je n’imagine pas qu’il puisse aller rapidement à Rennes ».

Ce mardi après-midi, le site internet de la radio a apporté de nouveaux éléments… Et il semble désormais certain que Florian Maurice ne quittera pas l’Olympique Lyonnais. S’il a bien reçu des offres – et pas seulement de Rennes – « Tintin » a fait le choix de rester dans la Capitale des Gaules à son poste de responsable du recrutement.