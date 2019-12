OL – Mercato : Garcia cible deux nouveaux joueurs, Depay prolongé ?

true

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Memphis Depay (25 ans) a tiré un trait sur sa saison. L’OL pourrait le récompenser malgré tout avec une prolongation.

La période de fêtes de fin d’année approche et ses cadeaux avec elle. À l’OL, Jean-Michel Aulas aurait ainsi l’intention de coiffer le bonnet rouge du Père Noël… pour Memphis Depay. Malgré la grave blessure dont il a été victime récemment, le président de l’OL envisagerait de prolonger le contrat de son capitaine qui expire en juin 2021. Les deux parties discutaient déjà de ce sujet avant même la blessure de l’intéressé.

Depay verrait cette prolongation comme une assurance, alors qu’il ne reviendra sur les terrains que dans plusieurs mois. Cela le sécuriserait. « Cette volonté commune de régler cette question devrait aboutir, explique L’Équipe. Depay, qui comptait partir en fin de saison, devrait porter le maillot olympien une saison de plus (ou au moins six mois jusqu’en décembre) après avoir logiquement paraphé un nouveau contrat avant de s’en aller rejoindre un club plus exposé. »

Un attaquant, priorité de Garcia

Par ailleurs, Rudi Garcia aimerait aujourd’hui recruter en premier un attaquant et toujours un latéral, Maxwel Cornet étant contraint de jouer les pompiers de service à gauche.