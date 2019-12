OL – Mercato : Giroud a quatre bonnes raisons de privilégier Lyon à l’Italie

true

Alors que le Mercato hivernal approche, l’OL semble prêt à sortir le chéquier pour attirer Olivier Giroud. Mais le joueur a-t-il envie de venir ?

Dans les semaines qui viennent, le cas Olivier Giroud va occuper le devant de la scène. Notamment du côté de l’OL qui semble prêt à faire les efforts pour attirer le buteur des Bleus. Seulement, une inconnue subiste pour le moment : quel est le choix d’Olivier Giroud ?

Entre l’envie de rester à Londres et rebondir en Premier League, répondre aux sirènes de l’Italie ou rentrer en France, les options sont nombreuses. Mais pour le consultant RMC Frédéric Piquionne, Olivier Giroud a au moins quatre raisons de privilégier l’OL. La volonté du coach, le challenge sportif, l’objectif équipe de France et la concurrence trop dangereuse à l’Inter Milan.

« Je signe à Lyon parce que l’entraîneur me veut. Donc cela veut dire qu’il va me faire jouer. Je signe parce que l’OL est en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et donc ils auront besoin d’un renfort. Et surtout je suis en vision de l’Euro et d’atteindre mes objectifs avec l’équipe de France. Pour moi, je signe à Lyon. Je ne signe pas à l’Inter parce qu’il y a du monde devant, Lukaku et l’Argentin (Lautaro Martinez). Giroud serait le troisième attaquant, donc un temps de jeu assez pauvre », a déclaré Piquionne.