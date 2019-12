OL – Mercato : les Gones ont un plan pour chiper Giroud à la Juve de CR7

true

Alors que la situation d’Olivier Giroud provoque beaucoup de spéculations, l’OL serait bien décidé à tout faire pour emporter la mise.

C’est l’un des dossiers qui devrait agiter ce Mercato hivernal. Olivier Giroud, en mal de temps de jeu à Chelsea et en fin de contrat dans six mois, devrait profiter de l’hiver pour tenter de se relancer. Avec l’objectif Euro 2020 en point de mire, l’attaquant français est courtisé, et notamment par l’OL.

Le club gone, tout comme les Girondins en Ligue 1, voient en Giroud une belle opportunité de se renforcer offensivement. Mais la concurrence anglaise et italienne est féroce. Ces dernières heures, la Stampa annonçait notamment que la Juventus de Cristiano Ronaldo pensait à lui pour pallier le départ de Mario Mandzukic.

Seulement l’OL aurait un plan pour séduire Giroud. Selon le journaliste Ignazio Genuardi, les Gones seraient disposés à proposer un long contrat au buteur français (deux ans et demi) pour contrecarrer la concurrence. A 33 ans depuis septembre, une opportunité d’un contrat si long ne devrait pas se répéter souvent. De quoi suffire à le convaincre ?