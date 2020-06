OL – Mercato : Gouiri proche d’un départ, Lyon se console avec deux néo-pros

true

Alors que l’OGC Nice est en passe d’attirer Amine Gouiri, l’OL signe deux jeunes défenseurs : Melih Altikulac et Raphaël Anaba.

Comme annoncé par « Le Progrès » il y a quelques jours, l’Olympique Lyonnais pourrait bien perdre l’une de ses promesses offensives. En effet, lassé de n’avoir qu’assez peu d’espace d’expression dans son club formateur (5 maigres apparitions en 2019-20), Amine Gouiri (20 ans) serait sur le point de céder aux sirènes de l’OGC Nice.

Il semblerait même que les discussions se soient franchement accélérée puisque, si l’on en croit Manu Lonjon, les Aiglons seraient proches de finaliser la venue du jeune buteur. Un dossier qui pourrait même se régler avant la fin du mois.

Amine Gouiri ( OL) proche de s’engager à Nice. Finalisation en cours. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) June 26, 2020

Pour répondre à ce départ annoncé et à celui-ci (davantage problématique parce que libre) de Pierre Kalulu (Milan AC, 20 ans), l’OL a finalisé deux signatures de jeunes issus de son centre de formation de Meyzieux : Melih Altikulac (latéral, 18 ans) et Raphaël Anaba (latéral, 20 ans). Le premier a signé un contrat stagiaire jusqu’en juin 2022, le second son premier bail professionnel d’un an (2021).