OL – Mercato : gros coup dur pour Jean-Michel Aulas l’été prochain ?

Qu’il parvienne ou pas à se qualifier pour la prochaine Champions League, l’Olympique Lyonnais devra vendre durant l’été pour équilibrer ses comptes. Encore plus, donc, s’il n’y a pas de C1 en 2020/21. La principale valeur marchande du club se nomme Ousmane Dembélé, évalué à 70 M€ par le président des Gones.

Seulement voilà, depuis un an et demi, son successeur à la pointe de l’attaque du Celtic Glasgow, Odsonne Edouard, brille de mille feux. Et pour l’ancien légende des Bhoyz Charlie Nicolas, les clubs de Premier League ne devraient pas hésiter à deux fois entre recruter Edouard ou Dembélé…

« Odsonne Edouard est assez bon pour aller jouer à Chelsea ou à Manchester United. Je parle d’eux car depuis six mois, ils sont associés à Moussa Dembélé, un autre ancien joueur du Celtic Glasgow. Mais selon moi, Odsonne Edouard est un meilleur footballeur que l’attaquant de Lyon. » D’ici à ce que l’ancien attaquant soit entendu, Jean-Michel Aulas pourrait être contraint de revoir ses plans estivaux…