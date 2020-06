OL – Mercato : Houssem Aouar sur le départ, ça se précise

false

Le milieu de terrain de l’OL, Houssem Aouar, est plus que jamais sur le départ. La Juventus de Turin et Manchester City suivent le joueur avec (grand) intérêt.

Il est l’un des trois cadres du vestiaire de l’OL, dont le nom revient avec insistance au rayon des départs. Ni Memphis Depay, ni Moussa Dembélé, mais Houssem Aouar, dont la valeur marchande pourrait permettre au club de Jean-Michel Aulas de réaliser une bien belle opération financière cet été.

Le quotidien l’Equipe, dans son édition du jour, nous apprend que l’OL, qui a compris qu’il ne pourrait retenir son milieu de terrain une année de plus, tente désormais d’en savoir plus sur l’avancement du transfert. Dans quel club ? Tel est LA principale question en suspens. Car si la Juventus Turin et Manchester City se sont déjà positionnés, aucune démarche concrète n’a été entamée avec Jean-Michel Aulas.

Aouar, qui avait une nette préférence pour les Citizens, a moyennement apprécié l’exclusion, pour deux ans, du club anglais des Coupes d’Europe (le club a fait appel devant le Tribunal Arbitral du Sport). Ce qui pourrait grandement faciliter la tache du club italien pour faire signer le milieu de terrain lyonnais.