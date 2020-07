OL – Mercato : Jean-Michel Aulas scelle une alliance avec Farense

true

Mardi soir, l’OL a officialisé son partenariat pour trois ans avec le club portugais de Farense. La collaboration portera notamment sur la formation.

À l’instar du LOSC avec l’Excel Mouscron, l’OL a noué un partenariat avec un club. Mardi soir, dans un communiqué, les Gones ont officialisé une alliance, pour trois ans, avec le Sporting Clube de Farense (D1 portugaise).

Cette collaboration devra notamment porter sur la formation. Le centre de formation des pensionnaires du Groupama Stadium est le 3e meilleur de France derrière celui du PSG et du Stade Rennais. Le communiqué détaille les futures actions entre les deux entités. « Récemment promu en Liga NOS (L 1 portugaise) pour la saison 2020-2021, le SC Farense est une institution historique qui partage avec l’OL, au-delà de l’emblème, des valeurs et visions communes. »

Avant de poursuivre. « Cette coopération va permettre de développer un lien privilégié entre les deux clubs, et se matérialiser au travers de synergies sur la formation, le football professionnel et les domaines extra-sportifs. Après le Liban (Athletico SC), le Vietnam (Hô-Chi-Minh Football Fédération), le Sénégal (AS Dakar Sacré-Coeur), la Chine (avec des clubs de Pékin, Shanghai, Chengdu et Shenzen), le Maroc (Fath Union Sport), le Brésil (Pelé Academia) et les États-Unis (OL Reign), le Portugal devient le 8e territoire international sur lequel l’Olympique Lyonnais développe une coopération technique d’élite avec un acteur majeur local. »

Initié en janvier, ce partenariat est une bonne nouvelle pour l’OL. Le club rhodanien pourra ainsi placer au Portugal certains joueurs brésiliens dans le but de faciliter leur intégration européenne.