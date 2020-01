OL – Mercato : Jesus et Roussillon ciblés, accord pour un prêt de Toko Ekambi ? 

true

Les dirigeants de l’OL poursuivent leur travail du sape sur ce mercato et ciblent désormais Juan Jesus (28 ans, Rome). Karl Toko Ekambi semble proche.

Le mercato de l’OL pourrait enfin se décanter. France Football assure que les Gones et Villarreal se sont mis d’accord pour le transfert de Karl Toko Ekambi, qui pourrait rejoindre Lyon cet hiver contre un chèque de 20 millions d’euros, assorti d’un pourcentage à la revente. Jean-Michel Aulas a expliqué qu’il s’agissait seulement d’un prêt avec option d’achat et que rien n’était signé pour l’instant. L’attaquant du sous-marin jaune (27 ans) est capable d’évoluer dans l’axe et sur les côtés, ce qu’il a déjà fait en France dans le passé.

@OL @BilelGhazi @EDWARDJAY73 pour le moment l’OL discute avec Villareal d’un prêt avec option d’achat et il est prématuré d’annoncer un accord même si le staff technique apprécie dans son ensemble Karl … — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 17, 2020

En défense, l’OL a lancé une nouvelle piste en Italie : Juan Jesus (28 ans). Selon Foot Mercato, les dirigeants lyonnais ont rencontré récemment l’entourage du stoppeur de l’AS Rome pour discuter d’une arrivée cet hiver. En cas de feu vert, il leur faudra régler le problème du quota de joueurs extra-communautaires maximum autorisé par l’UEFA.

L’OL et le quota de joueurs extra-communautaires

Si les Gones souhaitent le recruter, ils seront obligés de se séparer de l’un d’entre eux. La Fiorentina est aussi intéressée par le défenseur brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2021. Enfin, FM nous apprend que Florian Maurice a validé un autre profil : Jérôme Roussillon (Wolfsburg, 27 ans).