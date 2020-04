OL – Mercato : Juninho a bien été l’élément-clé du joli coup Bruno Guimaraes

true

Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de l’OL, a rappelé dans les colonnes de Goal à quel point Juninho avait été important dans sa venue.

Même s’il n’a que peu joué sous le maillot de l’OL, il semble que les Gones aient réalisé une très belle pioche avec Bruno Guimaraes. Le milieu de terrain brésilien s’est tout de suite illustré et savoure déjà sa belle adaptation. « J’ai été très bien reçu par tous les membres de l’équipe, ce qui facilite beaucoup les choses », confie d’ailleurs le joueur à Goal.

Dans cet entretien, le milieu lyonnais revient sur les négociations et la parole donnée à Juninho qui a été décisive malgré l’offensive tardive de l’Atlético Madrid. « L’Atlético Madrid avait la priorité pendant un certain temps, mais a fini par choisir de ne pas l’exercer. L’Atlético a alors décidé de reprendre son approche après que Benfica et Lyon soient arrivés. Depuis mon premier contact avec Juninho, la décision d’aller à Lyon grandissait dans ma tête. J’ai donné ma parole à Juninho et, pour moi, la parole vaut beaucoup », assure Bruno Guimaraes.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

On comprend donc que l’insistance lyonnaise a joué pour beaucoup dans sa venue en comparaison de la timidité madrilène. « L’Atlético avait la possibilité d’exercer ou non son avantage. Au début, ils ne faisaient pas d’efforts, et peu de temps après, Lyon est apparu. J’ai donné ma parole à Juninho, je n’allais pas revenir dessus. Je suis content de cette décision », conclut le milieu lyonnais.