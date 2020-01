OL – Mercato : Juninho a fait une offre pour un coéquipier de Zlatan

true

L’OL n’a plus de temps à perdre sur ce mercato et doit recruter. En plus de compenser les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, les Gones veulent se renforcer au poste de latéral gauche pour concurrencer Fernando Marçal et Youssouf Koné.

Si Lucas Digne plaît et que Layvin Kurzawa vient d’être recalé poliment, l’OL serait lancé sur la piste menant à Ricardo Rodriguez. Selon les informations du quotidien Blick, les Lyonnais auraient même formulé une offre à l’AC Milan pour s’attacher les services de l’international suisse. On ignore le montant de cette proposition, mais la publication sait que les Rossoneri demandent 5,5 M€ pour libérer leur défenseur, sous contrat jusqu’en juin 2021.

Le PSG déjà bien chaud sur Rodriguez

Barré par l’émergence Théo Hernandez, l’Helvète (5 apparitions en Serie A) entend jouer plus régulièrement pour assurer sa place à l’Euro 2020 avec la Nati. Le PSV Eindhoven et Fenerbahçe espèrent eux aussi convaincre Rodriguez de les rejoindre avant la fin du mois, avec un coup d’avance pour le club néerlandais.