OL – Mercato : Juninho a lancé les pistes Seri et Toko-Ekambi 

Rudi Garcia l’a encore répété lundi en conférence de presse : l’OL sera actif au mercato. Le dossier prioritaire des Gones est un attaquant, et ce dernier pourrait être Karl Toko-Ekambi. Selon L’Équipe, des discussions sont même déjà lancées depuis quelques jours pour le buteur de Villarreal, supervisé mais resté sur le banc dimanche face à la Real Sociedad (2-1).

Villarreal attend 20 M€ pour Toko-Ekambi

Un prêt avec option d’achat serait à l’étude avec les dirigeants du sous-marin jaune, pas fermés à l’idée de se séparer du Camerounais en récupérant leur mise initiale (20 M€). Les dirigeants de l’OL se disent confiants dans ce dossier et sont décidés à s’activer dès cette deuxième semaine de janvier. La donne est plus complexe pour Jean-Michaël Seri (28 ans). Si on sait que Steven Nzonzi (31 ans, Galatasaray) a été une piste étudiée, le joueur possède d’autres possibilités (West Ham).

Galatasaray garde la main pour Seri

Lyon a donc pensé à son coéquipier Seri, prêté l’été dernier par Fulham… qui attend 18 M€ pour le libérer. Autre difficulté : l’ancien Niçois (28 ans) a vu son statut changer fin décembre après de belles performances. Fatih Terim a décidé de fermer carrément la porte à un départ après l’avoir placé sur la liste des indésirables. Galatasaray garde la main sur ce dossier.