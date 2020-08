OL – Mercato : Juninho contraint de vendre des joueurs offensifs ?

true

Si l’OL ne remporte pas la Champions League, il ne sera pas européen en 2020/21. Ce qui impactera ses finances et donc l’obligera à vendre des joueurs.

Vendredi soir, les Lyonnais se sont inclinés en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG (0-0, 5 t.a.b. à 6). Malgré une belle résistance face à l’escouade parisienne, Rudi Garcia et ses hommes ont laissé leur avant-dernière chance d’être européens. La dernière consistant à remporter la Champions League en éliminant la Juventus, possiblement Manchester City, le Bayern Munich et l’Atlético Madrid. Pas simple, voire carrément utopique.

Même s’ils étaient nombreux à vouloir croire à une issue positive en C1, il y a donc de grandes chances pour que l’OL ne soit pas européen en 2020/21, ce qui serait une première depuis 1997. Et si c’était ce scénario qui était s’écrivait, L’Equipe assure que Juninho serait contraint de réduire la voilure au niveau de l’effectif, notamment en attaque…

« A l’OL, on va devoir certainement revoir les plans pour l’année prochaine et réduire l’effectif, notamment devant. Mais avec un match par semaine en L1, une fois la déception digérée, Lyon aura des arguments pour penser en grand. Mëme si, au club, on espère encore un miracle en C1… »