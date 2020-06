OL – Mercato : Juninho en passe de ramener un compatriote ?

true

Toujours à la recherche de défenseurs centraux, l’OL prospecte le marché. Juninho s’intéresse à la situaiton de Gabriel Paulista (29 ans).

Pour ce mercato estival, l’OL cherche à renforcer son axe central d’un défenseur central expérimenté. Après Diego Godin (Inter Milan), et Mamadou Sakho (Crystal Palace), l’organigramme lyonnais a une nouvelle piste.

Selon les information de Foot Mercato, l’OL serait séduit par le profil de Gabriel Paulista. À 29 ans, l’ancien défenseur d’Arsenal vit une renaissance à Valence. Cette saison, l’Auriverde a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues avec son club.

Surtout, avec ses aventures dans de grands clubs, Gabriel possède les épaules pour accompagner les jeunes pousses lyonnaises. Pour rappel, l’OL cherche un profil d’un leader capable de sonner la révolte quand le bateau tangue. Rugueux, bon dans le jeu aérien, le natif de Sao Paulo (Brésil) possède des caractéristiques qui plaisent à Rudi Garcia, Bruno Cheyrou et Juninho.

Pour Gabriel, l’OL devra casser son trésor de guerre

Sous contrat jusqu’en 2022 au sein du club Che, Gabriel Paulista ne sera pas une cible facile à finaliser. Cette saison, il est le pilier de la défense de Valence bien loin devant Ezequiel Garay, en fin de contrat, et Mouctar Diakhaby. Le joueur formé à l’OL ne confirme pas en Liga les dispositions qu’ils avaient montrées en Ligue 1. Selon la presse ibérique, il ne sera pas retenu par les dirigeants espagnols.

À l’heure actuelle, Gabriel Paulista est estimé entre 20 et 25M€. Pour le moment sans Ligue des Champions, l’OL prendra-t-il le risque d’investir autant sur un défenseur central ? La saison dernière, cette stratégie s’était avérée infructueuse avec Joachim Andersen, arraché à la Sampdoria de Gênes pour 24M€. Un an plus tard, l’organigramme lyonnais cherche un joueur pour accompagner, soutenir et relancer l’international danois qui a montré une grande fragilité. Mais, pour répondre aux desiderata de Rudi Garcia, le duo Juninho-Cheyrou devra faire des efforts.