OL – Mercato : Juninho explique les coulisses du départ de Gouiri

Juninho, le directeur sportif de l’OL, a reconnu qu’il ne s’était pas opposé au départ d’Amine Gouiri, qui est sur la route de l’OGC Nice.

Très souvent par le passé, l’axe OL – OGC Nice a bien fonctionné pour négocier des transferts et cela devrait se matérialisé une nouvelle fois. Sauf retournement de situation, Amine Gouiri, absent du stage à Evian cette semaine, devrait quitter le club rhodanien pour rejoindre le nouveau projet niçois.

Dans les colonnes du Progrès, Juninho a confirmé ne pas s’être opposé au choix de celui qui a longtemps été considéré comme une pépite du club, mais n’a pas réussi à s’imposer comme incontournable dans la hiérarchie offensive des Gones.

« C’est un talent pur, il a le sens du but, une belle formation, avec les équipes de France de jeunes aussi. Il est venu me voir et m’a dit : « J’ai besoin de jouer, j’ai envie de partir ». Même si je défends l’OL, je peux comprendre. Parfois, tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t’apporter, mais c’est peut-être le moment aussi. S’il reste, il peut se retrouver 4e ou 5e attaquant, perdre son temps. » A voir désormais si Amine Gouiri explosera à Nice comme ont pu le faire Loïc Rémy ou Alassane Pléa, eux aussi formés à l’OL, par le passé.