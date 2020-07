OL – Mercato : Juninho a des vues sur deux espoirs argentins

true

L’OL aurait arrêté son curseur sur deux Argentins qui ont brillé pendant la Coupe du Monde U17 au Brésil en 2019 : Luciano Vera (18 ans) et Alan Velasco (17 ans).

L’OL continue de creuser quelques pistes pour renforcer l’effectif de Rudi Garcia cet été. Foot Mercato apporte deux nouvelles pistes qui prennent leur source en Argentine. Luciano Vera (18 ans) et Alan Velasco (17 ans).

Les deux joueurs ont notamment brillé au cours de la Coupe du monde U17 au Brésil en 2019. Le premier est un latéral droit de River Plate accrocheur, dur sur l’homme et qui a évolué à gauche pendant le Mondial U17 (3 titularisations). En plus de l’OL, Chelsea ou encore la Lazio Rome ne sont pas insensibles à ses qualités.

Les deux joueurs ont la cote en Europe

À noter qu’il n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe première des Millonarios et ne sera donc pas cher en indemnité de transfert. Velasco, lui, est un milieu offensif de poche (1m67). Grand espoir de l’Independiente, il dispose d’une clause libératoire fixée à un peu plus de 16 M€. Newcastle, et l’AS Monaco sont aussi intéressés par son profil.