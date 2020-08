OL – Mercato : un défenseur arrive, Juninho se lance sur un milieu de Chelsea !

false

Le directeur sportif de l’OL Juninho serait entré dans la danse pour recruter un certain Tiémoué Bakayoko (Chelsea, 26 ans).

L’OL prépare sa demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich (mercredi, 21h). Cela ne laisse donc que peu de place au recrutement estival, même si certains dossiers sont creusés en interne.

Cela est le cas pour Tiémoué Bakayoko. Saber Desfarges, journaliste de TF1, assure en effet que Juninho s’est lancé récemment sur la piste du milieu de terrain de Chelsea. Les Gones doivent faire face à la concurrence du Milan AC, très actif par l’entremise de Paolo Maldini.

L’AC Milan est actif pour Bakayoko

« L’AC Milan s’active pour Tiémoué Bakayoko. Paolo Maldini pilote le dossier, mais Lyon est entré dans la danse, affirme le spécialiste des transferts sur Twitter. L’OL a pris attache avec Chelsea et l’entourage du joueur. Bakayoko est pour l’heure à Londres et doit reprendre l’entraînement le 23 août. » Par ailleurs, Le Progrès assure que Cenk Özkaçar est arrivé à Lyon aujourd’hui. Le défenseur central venu de la D2 turque devrait signer pour cinq ans et 1,5 million d’euros.