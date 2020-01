OL – Mercato : Juninho va ramener deux nouveaux brésiliens !

true

D’après la presse brésilienne, Douglas et Igor, deux jeunes joueurs du club partenaire de Resende vont rejoindre l’OL en février pour un essai.

Depuis que Juninho est revenu au poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, la colonie brésilienne des Gones prend de plus en plus d’épaisseur. Aux Marçal, Marcelo ou Rafael, déjà présents à son arrivée, l’ancien n°8 rhodanien a ajouté Thiago Mendes et Jean Lucas l’été dernier.

Comme cet hiver, Bruno Guimarães (ex-Athletico Paranaense, 22 ans) s’est rajouté au cortège auriverde. Dans les prochaines heures, on attend aussi que l’OL finalise la signature du milieu défensif Camilo (Ponte Preta, 20 ans) contre un chèque de 2 M€ (+20 à 30% de pourcentage à la revente selon « Globo »)… Et la razzia n’est surement pas finie.

En effet, comme l’explique « Globo Esporte », deux jeunes Brésiliens du club partenaire de Resende vont venir à l’essai au centre d’entraînement de l’Académie à Meyzieu à compter du 6 février : Douglas (18 ans) et Igor (19 ans), respectivement latéral gauche et attaquant. Il s’agit des premiers arrivants à l’OL au travers de cette filière. Membres de l’équipe U20 de Resende, Douglas et Igor se sont distingués lors de la dernière Coupe de São Paulo junior.