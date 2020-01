OL – Mercato : Kadewere, c’est presque signé !

false

Après Toko Ekambi, Kadewere ! L’OL s’agite comme prévu au Mercato. Si « RMC Sport » laissait entendre hier qu’il était encore possible que Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) soit détourné de l’OL par des écuries anglaises, il semblerait bel et bien que les jeux soient faits pour le buteur zimbabwéen, meilleur réalisateur de Ligue 2 cette saison (18 réalisations en 20 matches).

🔴 L’OL et le HAC sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Tino Kadewere. La dernière offre lyonnaise est de 15 M€. Une fois acheté, le joueur devrait néanmoins finir la saison avec le Havre.

Il resterait au HAC jusqu’en juin

Le retard des clubs de Premier League semblait être devenu trop important et l’OL, qui a transmis une offre de 14 M€ (bonus compris) pour accueillir au plus vite Kadewere, devrait bel et bien rafler la mise. C’est ce qu’annonce RMC ce matin. L’offre lyonnaise, réévalue à 15 M€, aurait été acceptée par le club doyen. Mais le HAC conserverait son attaquant pour la fin de saison.