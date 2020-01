OL – Mercato : Kadewere, Guimaraes et un défenseur de Série A pour finir ?

true

Ces derniers jours, le Mercato de l’OL s’est franchement emballé. Après Karl Toko Ekambi (ex-Villarreal, 27 ans), présenté mardi, les Gones ont avancé sur tous les fronts et sur plusieurs postes en parallèle. Arrivé à Lyon dans la soirée de jeudi, Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans) devrait être le prochain à s’engager avant de retourner en Normandie y finir la saison.

Au milieu, le départ quasiment acté de Lucas Tousart au Hertha Berlin pour un peu plus de 25 M€ est également tout proche. Les Gones sont également parvenus à négocier le fait que l’international Espoirs reste six mois de plus de la Capitale des Gaules avant son départ. Son cas n’est donc pas lié à celui de Bruno Guimaraes (Atletico PR, 22 ans), le Brésilien ayant le choix entre l’OL et l’Atletico Madrid pour sa futur destination (les offres des deux clubs étant accepté).

Un latéral gauche pour finir le Mercato en beauté ?

Reste que si l’OL prépare l’avenir, les besoins immédiats ne sont pas non plus oubliés. L’urgence offensive passée, Lyon regarde désormais vers un profil défensif. Un stoppeur axial selon « L’Equipe » du jour. Néanmoins, Rudi Garcia pourrait être tenté de réclamer le latéral gauche qu’il souhaitait initialement. Si les bonnes performances de Maxwel Cornet ont calmé l’urgence, Lyon n’a pas complètement renoncé à un renfort dans le secteur.

D’après « Calcio-Mercato », il pourrait s’agir de l’Allemand de l’Atalanta Bergame, Robin Gosens (25 ans). Apparu à 17 reprises cette saison en Série A, ce dernier aurait tapé dans l’oeil de Florian Maurice. Un dossier qui s’annonce néanmoins très concurrentiel puisque l’Inter Milan et la Juventus de Turin – adversaire de l’OL en 8e de finale de Ligue des Champions – sont également sur les rangs.