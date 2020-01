OL – Mercato : Karl Toko Ekambi est… à Paris

true

Karl Toko Ekambi (27 ans) va-t-il signer à l’OL cet hiver ? Le dossier s’est un peu calmé ce week-end mais il pourrait revenir sur le coin de la table dès ce début de semaine. Super Deporte, cliché à l’appui, montre en effet l’attaquant de Villarreal s’entraîner pendant que son entourage finalise les derniers détails de son transfert.

Vendredi, Jean-Michel Aulas a précisé qu’il s’agirait d’un prêt avec option d’achat pour Toko Ekambi, qui ne faisait pas partie du groupe pour le match contre l’Espanyol Barcelone. Javi Calleja ne compte d’ailleurs plus sur lui.

Calleja ne compte plus sur Toko Ekambi

« Toko a reçu une offre qui lui plait, et le club est en train de l’étudier, a glissé le coach du sous-marin jaune dans le quotidien espagnol. C’est un grand professionnel, il a toujours fait ce qu’on lui lui a demandé ici. Mais aujourd’hui, il a cette option devant lui et nous, nous comptons sur des joueurs convaincus par notre projet. Si ce n’est pas le cas et que quelqu’un pense à d’autres choses, le mieux est de partir. »