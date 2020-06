OL – Mercato : la menace Depay vient s’ajouter aux difficultés du duo Aulas – Garcia

true

Selon l’Equipe, l’OL va devoir gérer dans les semaines qui viennent un dossier épineux avec l’avenir de Memphis Depay.

Même si d’éventuels recours sont toujours envisageables, l’OL semble devoir se résoudre, suite à la décision du Conseil d’Etat, à sa septième place en Ligue 1. Sauf victoire en Coupe de la Ligue face au PSG, les Gones pourraient donc disputer une saison sans Coupe d’Europe. Une question qui pourrait notamment impacter le cas Memphis Depay.

L’Equipe, ce mardi, évoque le cas de l’attaquant batave en fin de contrat dans un an et pour qui les discussions au sujet d’une prolongation seraient « en stand-by ». Avec une perspective inquiétante puisque disputer une saison sans Coupe d’Europe ne semble pas dans ses plans. « Ce n’est pas le sens de sa carrière, ni de ses envies », écrit l’Equipe.

Si le duo Aulas – Garcia ne parvient donc pas à convaincre Memphis Depay d’une prolongation de contrat, une vente pourrait bel et bien se dessiner pour ne pas voir le joueur partir libre dans un an. Alors que Rudi Garcia « souhaite absolument garder le joueur », une discussion pourrait avoir lieu prochainement pour lui dessiner les contours du futur projet. Et ainsi devancer les clubs qui « devraient se positionner dans les semaines à venir ». Cela sera-t-il suffisant ? Réponse dans les mois qui viennent…