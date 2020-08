OL – Mercato : la Premier League fonce sur un attaquant décrié des Gones !

true

Si sa cote est en chute libre auprès des supporters de l’OL, Bertrand Traoré (ailier, 24 ans) plait toujours autant sur le marché anglais.

Déjà pris en grippe par les supporters de l’OL, Bertrand Traoré (24 ans) n’a pas franchement redoré son image lors de la finale de la Coupe de France face au PSG. Rentré en cours de jeu, le Burkinabé a manqué le penalty décisif, donnant le titre à Paris (0-0, 6-5 aux tab) et plaçant l’OL dans une position très inconfortable pour l’Europe.

Critiqué par beaucoup, l’ancien joueur de Chelsea et de l’Ajax Amsterdam pourrait bien partir cet été… Et il garde même une cote très intéressante sur le marché pour le plus grand bonheur des dirigeants rhodaniens, plus que jamais ouverts à une vente.

D’après « Sky Sports », quatre formations de Premier League envisageraient de le recruter : Newcastle, Leicester, Everton et Crystal Palace. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Lyon, Traoré vaudrait toujours aux alentours de 10 M€ malgré ses trois saisons mitigées dans la Capitale des Gaules (33 buts et 17 apparitions en 126 matches).