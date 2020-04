OL – Mercato : le successeur de Dembélé déjà identifié ?

false

Si l’on en croit certaines indiscrétions, l’attaquant du Celtic Glasgow, Odsonne Edouard, serait dans le viseur de l’OL pour le prochain mercato.

C’est bientôt le mercato d’été. Même si, et comme vous le savez, aucune date officielle n’est encore connue en raison de l’épidémie du coronavirus et des championnats européens à l’arrêt. Seule certitude, les clubs travaillent à l’après et l’OL ne fait pas exception. Voilà sans doute pourquoi les premières rumeurs commencent à fleurir dans les médias.

Ainsi, et selon France Football, le club du président Aulas aurait déjà travaillé à la possible succession de son buteur, Moussa Dembélé. Courtisé, on le sait, par de nombreux clubs anglais. Dans la short-list de l’OL : l’attaquant du Celtic Glasgow, Odsonne Édouard. Ce dernier a inscrit cette saison 28 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues.

30 millions d’euros, montant évoqué

A noter qu’il est sous contrat jusqu’en 2022 avec le club écossais. Un transfert de 30 millions d’euros est évoqué.